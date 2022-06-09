Вице-премьер Сербии обрадовалась срыву визита Лаврова

Перенос официального визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию положительно скажется на внешнеполитическом позиционировании страны. В этом уверена вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович.

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«Думаю, что хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию, и мы должны подумать о нашем дальнейшем пути, а Сербия четко определилась за путь в ЕС, что сказал и президент Вучич», — заявила Михайлович, передает Politika.rs.

По ее словам, визит Сергея Лаврова в Сербию мог бы поставить сербское правительство в неловкое положение перед странами Запада. Зорана Михайлович считает, что Сербия должна в кратчайшие сроки приспособиться к новым геополитическим условиям вместо того, чтобы быть «разменной монетой» в руках других политических игроков.