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19 минут назад

Вице-премьер Сербии обрадовалась срыву визита Лаврова в страну. «Хорошо, что он не приехал»

Ura.Ruиещё 11

Перенос официального визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию положительно скажется на внешнеполитическом позиционировании страны. В этом уверена вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович.

Вице-премьер Сербии обрадовалась срыву визита Лаврова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, что хорошо, что российский министр сейчас не приехал с визитом в Сербию, и мы должны подумать о нашем дальнейшем пути, а Сербия четко определилась за путь в ЕС, что сказал и президент Вучич», — заявила Михайлович, передает Politika.rs.

По ее словам, визит Сергея Лаврова в Сербию мог бы поставить сербское правительство в неловкое положение перед странами Запада. Зорана Михайлович считает, что Сербия должна в кратчайшие сроки приспособиться к новым геополитическим условиям вместо того, чтобы быть «разменной монетой» в руках других политических игроков.

«Дабы неповадно было»: в РФ пообещали жесткий ответ на закрытие неба для самолета Лаврова

5 июня стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета Лаврова. В результате глава российского МИДа не смог прибыть на деловую встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, которая была запланирована на 6—7 июня. Последний выразил неудовольствие действиями соседних стран. Черногория пообещала разобраться в скандале с участием Лаврова.

Политика,Новости и события Запада,Гражданская война,Ситуация в мире,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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