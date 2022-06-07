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50 минут назад

Госдума приняла в первом чтении законопроект о легализации параллельного импорта

Деловая газета "Взгляд"

Документом предусмотрено, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах, и средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением. Таким образом, законопроект ограждает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности, передает ТАСС.

Госдума приняла законопроект о легализации параллельного импорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается в заключении комитета Госдумы по экономической политике, закон позволит обеспечить как интересы отечественных потребителей продукции иностранных компаний, которые покинули российский рынок, так и в целом способствовать развитию российской экономики в условиях санкционной политики, применяемой в отношении Российской Федерации недружественными странами.

Ранее Министерство промышленности и торговли России опубликовало перечень товаров для параллельного импорта, приказ вступил в силу с 7 мая.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт в Россию по отдельным видам продукции. По его словам, такой подход позволит обеспечить Россию товарами вопреки недружественным действиям других стран.

Политика,Михаил Мишустин,Минпромторг,Госдума,
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