Госдума приняла законопроект о легализации параллельного импорта

Документом предусмотрено, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах, и средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением. Таким образом, законопроект ограждает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отмечается в заключении комитета Госдумы по экономической политике, закон позволит обеспечить как интересы отечественных потребителей продукции иностранных компаний, которые покинули российский рынок, так и в целом способствовать развитию российской экономики в условиях санкционной политики, применяемой в отношении Российской Федерации недружественными странами.

Ранее Министерство промышленности и торговли России опубликовало перечень товаров для параллельного импорта, приказ вступил в силу с 7 мая.