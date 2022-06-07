Лавров и Чавушоглу обсудят возобновление переговоров Москвы и Киева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Анкару 8 июня обсудит с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу текущее положение дел в украинском кризисе, а также перспективы возобновления переговоров Москвы и Киева . Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении российского дипведомства.

"Министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров. Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции вооруженных сил Российской Федерации на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения", - сообщили на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что министры намерены рассмотреть ситуацию в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Центральной Азии, а также в Черноморском регионе. Кроме этого, Лавров и Чавушоглу обсудят содержательную сторону предстоящей международной встречи по Сирии, которая должна состояться в июне в Нур-Султане, и "оценят итоги работы восьмой сессии межсирийского Конституционного комитета в Женеве 28 мая - 4 июня".