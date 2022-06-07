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39 минут назад

Лавров и Чавушоглу 8 июня обсудят перспективы возобновления переговоров Москвы и Киева

ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Анкару 8 июня обсудит с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу текущее положение дел в украинском кризисе, а также перспективы возобновления переговоров Москвы и Киева. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении российского дипведомства.

Лавров и Чавушоглу обсудят возобновление переговоров Москвы и Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров. Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции вооруженных сил Российской Федерации на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения", - сообщили на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что министры намерены рассмотреть ситуацию в Закавказье, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Центральной Азии, а также в Черноморском регионе. Кроме этого, Лавров и Чавушоглу обсудят содержательную сторону предстоящей международной встречи по Сирии, которая должна состояться в июне в Нур-Султане, и "оценят итоги работы восьмой сессии межсирийского Конституционного комитета в Женеве 28 мая - 4 июня".

Политика,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,МИД России,Конституционный комитет Госдумы,МИД Турции,
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