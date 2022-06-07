МИД Италии обеспокоили слова Медведева

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выразил обеспокоенность заявлением заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о врагах РФ в его телеграм-канале.
"Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России. Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру", - цитирует во вторник заявление главы МИД Италии агентство АНСА.
Ранее Медведев объяснил резкость своих заявлений, публикуемых в телеграм-канале.
"Меня часто спрашивают, почему мои посты в телеграме такие резкие. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - написал он.
До этого в интервью телеканалу "Аль-Джазира" политик рассказал, что сам ведет телеграм-канал и специально не всегда выбирает дипломатичные формулировки. Он добавил, что люди должны получать информацию от политиков "доходчиво и в то же время прямо".
Медведев в телеграм-канале комментирует происходящие события в мире, высказывания тех или иных политиков.