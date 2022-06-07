Михаил Мишустин выступил на конференции ЦИПР

Михаил Мишустин заявил, что ИТ-сфера в России должна стать платформой для промышленности

Фото: пресс-служба ЦИПР пресс-служба ЦИПР

В Нижнем Новгороде состоялась конференция «Цифровая индустрия промышленной России». В ней приняли участие председатель правительства России Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития России Максут Шадаев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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За время проведения конференции подписали 42 соглашения, а на интерактивной выставке NFT-искусства Decipraland представили более 60 NFT-работ от 32 цифровых художников. В мероприятии участвовали около шести тысяч человек из полутора тысяч компаний и 73 регионов России. В рамках деловой программы состоялась 71 дискуссия, на которых выступили более 600 спикеров.

Центральными темами деловой программы конференции стали импортозамещение, развитие цифровых технологий, их практическое применение в бизнесе и на государственном уровне для цифровой трансформации отраслей экономики.

Михаил Мишустин отметил, что российская информационно-технологическая сфера должна стать платформенным сервисом для российской промышленности, которая поможет вывести ее на новый уровень развития. Премьер-министр заявил, что быстрая перестройка базовых и высокотехнологичных отраслей промышленности в нынешних обстоятельствах возможна только при объединении усилий заказчиков и разработчиков и нужно развивать оба инструмента для повышения производительности и эффективности, проводить кадровую политику, которая поможет реализовывать таланты наших инженеров, конструкторов, технологов. Также было отмечено, что важно восстановить роль обрабатывающей промышленности как базового компонента национальной экономики и снизить зависимость от импорта. Михаил Мишустин подчеркнул, что доля отечественного программного обеспечения на промышленных предприятиях России не превышает 25 процентов от всех внедренных технологий, выполняющих ключевые функции.

Дмитрий Чернышенко отметил новые вызовы, которые стоят перед государством и бизнесом.

«В этом году ЦИПР проходит в условиях открытия новых возможностей. В диалоге представителей власти, ведущих отраслей промышленности, разработчиков и стартаперов возникнут важные решения, которые позволят исполнить поручения президента — к 2025 году компании с госучастием должны перейти на российское программное обеспечение. Времени остается мало. Хорошая новость в том, что у нас уже есть компании в промышленности, которые полностью импортозаместились. И много тех, кто успешно проходят этот процесс», — отметил он.

Глеб Никитин заявил о важности конференции для региона.

«На ЦИПР собрался весь цвет российского бизнеса. И для нашего региона это отличный шанс показать свои возможности. ЦИПР — это, по сути, первое масштабное мероприятие после объявленного санкционного давления. Участники смогли пообщаться, достичь конкретных договоренностей, выработать пути решения проблем. Прошла масса деловых переговоров, заключались конкретные сделки и соглашения. И уже с готовыми кейсами шло общение с теми, кто на уровне страны курирует отрасль», — сказал он.

В рамках пленарной сессии председатель совета директоров компании «Силовые машины» Алексей Мордашов заявил о намерении представить первый образец российской газовой турбины ГТЭ-170 в этом году.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев предложил усилить роль консорциумов для ускорения импортозамещения промышленного программного обеспечения.

Заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец рассказала о цифровых решениях.

«Сбер продолжает предоставлять необходимые государству и обществу цифровые решения для быстрой и эффективной модернизации различных отраслей экономики, социальной сферы и здравоохранения. Цифровые технологии помогают гражданам получать сервисы и услуги самым удобным способом, повышают доступность и качество медицинской помощи в масштабах страны, являются надежными помощниками врачей, дают возможность более качественно следить за своим здоровьем», — сказала она.