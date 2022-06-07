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54 минуты назад

Захарова предупредила Сербию о подчинении США в случае вхождения в ЕС

Газета.Ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса, который призвал Сербию сосредоточиться на вступлении в Евросоюз, а не фокусироваться на срыве визита в Белград российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Возьмите географическую и политическую карты. Найдите США, Европу с Россией, Сербией и «Брюсселем». Постарайтесь понять, с какой стати Госдепартамент США комментирует европейскую повестку и указывает странам не своего континента, что и как им делать. Не получается? Подсказываю. Все, кто входит в ЕС, лишаются своей европейской идентичности, переподчиняясь воле Вашингтона», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Вучич призвал Сербию ускорить интеграцию в ЕС

С точки зрения Захаровой, Евросоюз в целом не может существовать без США и, по сути, объединение представляет собой лишь экономический отдел НАТО.

Ранее сообщалось, что США призвали Сербию к единой с Евросоюзом политике.

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