«Возьмите географическую и политическую карты. Найдите США, Европу с Россией, Сербией и «Брюсселем». Постарайтесь понять, с какой стати Госдепартамент США комментирует европейскую повестку и указывает странам не своего континента, что и как им делать. Не получается? Подсказываю. Все, кто входит в ЕС, лишаются своей европейской идентичности, переподчиняясь воле Вашингтона», — написала дипломат в своем Telegram-канале.