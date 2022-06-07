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1 час назад

Песков высказался об обсуждении статуса Херсона и Запорожья

Вероника Полынина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что РФ не намерена обсуждать с Киевом статус Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет, это все не так. Это неправильная информация», - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

О том, что российские власти не намерены включать вопрос о статусе Херсонской и Запорожской областей в соглашение, которое будет обсуждаться с Украиной в случае дальнейших переговоров, ранее написала газета «Известия». Издание, ссылаясь на высокопоставленный источник в руководстве РФ, сообщило, что вопрос статуса Херсонской и Запорожской областей для российской стороны закрыт так же, как вопрос с Крымом и Донбассом.

Российские ВС в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов, осуществляется торговля в рублях. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей этих регионов по аналогии с жителями Донецкой и Луганской областей. Новые власти Херсонской области уже заявили о намерении сделать регион субъектом РФ.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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