Путин указал на минимальный уровень безработицы в России

«Отмечу низкую безработицу. В апреле ее уровень в России находился на исторически минимальных значениях, а в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось: уровень безработицы в апреле составил четыре процента, что стало минимальным значением за все время наблюдений», – цитирует ТАСС Путина.