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35 минут назад

Путин указал на минимальный уровень безработицы в России

Деловая газета "Взгляд"иещё 8

Уровень безработицы в апреле составил четыре процента, что стало минимальным значением за все время наблюдений, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Путин указал на минимальный уровень безработицы в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отмечу низкую безработицу. В апреле ее уровень в России находился на исторически минимальных значениях, а в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось: уровень безработицы в апреле составил четыре процента, что стало минимальным значением за все время наблюдений», – цитирует ТАСС Путина.

Ранее в Госдуме заявили о способности страны справиться с возможной безработицей. Одной из мер называлась поддержка работодателей, которая напрямую влияет на сохранение рабочих мест и в целом формирование рынка труда и товаров.

Политика,Владимир Путин,Госдума,
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