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1 час назад

Песков ответил на вопрос о конкретных договоренностях по вывозу зерна из Одессы

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия и Турция договорились вывести украинское зерно с порта Одессы.

«Нет, пока нет никак очертаний. Есть заявление президента Путина, который сказал, что Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам после соответствующей проверки нашими военными зайти в порт, загрузиться зерном и потом проследовать в сторону международных вод. Более четких очертаний нет. Также Путин сказал, что российская сторона не будет использовать эти разминированные коридоры для наступательных действий», — сказал представитель Кремля.

Bloomberg: РФ и Турция предварительно договорились разблокировать Одессу для вывоза зерна

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Россия и Турция договаривают о возобновлении транспортировки сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, по Черному морю, через Одессу, но на Украине не поддерживают эту инициативу.

В начале июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Украина разминирует свои порты. Он также предложил вывозить зерно через подконтрольные России Бердянск и Мариуполь. По словам главы государства, Киев может экспортировать зерно через Белоруссию, однако с нее в этом случае нужно будет снять санкции. Путин также напомнил, что продовольственный кризис начался задолго до военной операции РФ, а причиной энергетического кризиса назвал «недальновидную» политику Запада.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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