«Нет, пока нет никак очертаний. Есть заявление президента Путина, который сказал, что Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам после соответствующей проверки нашими военными зайти в порт, загрузиться зерном и потом проследовать в сторону международных вод. Более четких очертаний нет. Также Путин сказал, что российская сторона не будет использовать эти разминированные коридоры для наступательных действий», — сказал представитель Кремля.