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1 час назад

Кремль объяснил изменения в структуре МВД

Lenta.ru

Изменения в структуре центрального аппарата Министерства внутренних дел (МВД) России продиктованы требованиями времени. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова во вторник, 7 июня, приводит ТАСС.

Кремль объяснил изменения в структуре МВД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Здесь все достаточно очевидно и вряд ли нужны какие-то дополнительные разъяснения», — сказал пресс-секретарь главы государства.

6 июня стало известно, что президент России Владимир Путин своим указом увеличил число заместителей главы МВД с шести до семи.

Из документа также следует, что в структуре центрального аппарата появятся Главное управление оперативного реагирования и Главное управление по работе с личным составом. Департамент государственной службы и кадров, оперативное управление, управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий, в свою очередь, будут ликвидированы

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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