Кремль ответил на сообщения об отказе обсуждать статус Херсона и Запорожья

Сообщения в СМИ об отказе России обсуждать с Киевом статус Херсона и Запорожья не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

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«Нет, это все не так. (…) Нет, это неправильная информация», — опроверг представитель Кремля эти сведения.

7 июня в СМИ появилась информация о том, что в новом соглашении с Украиной не будут обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей. Отмечалось также, что и вопрос статуса Крыма и Донбасса останется закрытым для Москвы.