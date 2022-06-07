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1 час назад

Кремль ответил на сообщения об отказе обсуждать статус Херсона и Запорожья

Lenta.ru

Сообщения в СМИ об отказе России обсуждать с Киевом статус Херсона и Запорожья не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Кремль ответил на сообщения об отказе обсуждать статус Херсона и Запорожья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет, это все не так. (…) Нет, это неправильная информация», — опроверг представитель Кремля эти сведения.

7 июня в СМИ появилась информация о том, что в новом соглашении с Украиной не будут обсуждаться статус Херсонской и Запорожской областей. Отмечалось также, что и вопрос статуса Крыма и Донбасса останется закрытым для Москвы.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что на территории региона проведут референдум о вхождении субъекта в состав России. Отвечая на вопрос о сроках проведения референдума, он заметил, что впереди еще много работы.

Политика,Кирилл Стремоусов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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