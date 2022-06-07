Власти Запорожья назвали Крым законной частью России

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал проведенный в Крыму референдум абсолютно легитимным, а сам полуостров - законной частью России. Об этом пишет РИА Новости.

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Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. Западные страны также не признали итоги референдума и ввели против России экономические санкции.

По мнению Рогова, в мире все прекрасно понимают, что жители Крыма законно воссоединились с Россией.

«Крым является законной частью Российской Федерации. Проведенный в 2014 году референдум был безусловно легитимным, тут нет никаких сомнений», - заметил он.

Представитель администрации Запорожья также подчеркнул, что сегодня Крым для региона – «основная артерия, связывающая его с большой Россией».

«Мы возвращаемся в родную гавань в привязке к Крыму в том числе. (…) Крым — это сегодня наш проводник в большую Россию», - заявил Владимир Рогов.