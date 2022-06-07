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1 час назад

Власти Запорожья назвали Крым законной частью России

Алиса Селезнёва

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал проведенный в Крыму референдум абсолютно легитимным, а сам полуостров - законной частью России. Об этом пишет РИА Новости.

Власти Запорожья назвали Крым законной частью России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. Западные страны также не признали итоги референдума и ввели против России экономические санкции.

По мнению Рогова, в мире все прекрасно понимают, что жители Крыма законно воссоединились с Россией.

«Крым является законной частью Российской Федерации. Проведенный в 2014 году референдум был безусловно легитимным, тут нет никаких сомнений», - заметил он.

Представитель администрации Запорожья также подчеркнул, что сегодня Крым для региона – «основная артерия, связывающая его с большой Россией».

«Мы возвращаемся в родную гавань в привязке к Крыму в том числе. (…) Крым — это сегодня наш проводник в большую Россию», - заявил Владимир Рогов.

Вся Херсонская область на юге Украины и приазовская часть Запорожской области были взяты под контроль российскими военными в ходе спецоперации по демилитаризации страны. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

Политика,Владимир Рогов,
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