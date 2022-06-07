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1 час назад

Кабмин поддержал законопроект о контроле за иноагентами, высказав замечания

ТАССиещё 9

Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", обобщающий нормы законодательства об иноагентах, высказав при этом несколько замечаний для их устранения ко второму чтению. Отзыв размещен в думской электронной базе.

Кабмин поддержал законопроект о контроле за иноагентами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно тексту, "правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учетом представленных замечаний".

Так, в отзыве отмечено, что законопроектом предусмотрена маркировка материалов, производимых или распространяемых иноагентами. Документ предложено дополнить положением о праве кабмина "по установлению требований к форме и порядку размещения такого указания". Кроме этого, в законопроекте не определен круг информации, распространение которой может повлечь присвоение статуса иноагента.

Политика,Правительство РФ,
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