Кабмин поддержал законопроект о контроле за иноагентами

Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", обобщающий нормы законодательства об иноагентах, высказав при этом несколько замечаний для их устранения ко второму чтению. Отзыв размещен в думской электронной базе.

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Согласно тексту, "правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки ко второму чтению с учетом представленных замечаний".