Южная Корея назначила нового посла в России

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назначил бывшего камбоджийского посла Чан Хо Чжина на должность посла в России.

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Как сообщает ТАСС, до этого должность посла Южной Кореи в России занимал Ли Сок Пэ. Также были переназначены послы Республики Корея в Китае, Японии и представитель при Организации Объединенных Наций.

Послом в Японии стал внешнеполитический эксперт Юн Док Мин, в КНР — профессор Сеульского университета Чон Чжэ Хо, а в ООН — экс-посол в Великобритании Хван Чжун Гука.

Напомним, новый президент Юн Сок Ёль вступил в должность 10 мая. Он пообещал сделать страну более демократичной и развивать ее в сторону свободной рыночной экономики.