Блинкен обвинил Путина в шантаже

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Москва занимается шантажом, а не содействием урегулированию мирового продовольственного кризиса, сообщает ТАСС.

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Как считает глава внешнеполитического ведомства, «президент Путин не допускает поставок продовольствия» и добивается того, «чтобы мир согласился с его требованиями и отменил санкции».

«Иными словами, если выражаться попросту, это шантаж», — заявил дипломат.

«Сейчас из-за российской военно-морской блокады Украина не может перевезти урожай в обычные пункты назначения», — продолжил Блинкен.

«В хранилищах возле Одессы и на судах, застрявших в порту Одессы из-за этой российской блокады, заперто порядка 20 млн тонн пшеницы», — утверждает глава американской дипломатии.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Киев разминирует свои порты, и может обеспечить вывоз товара через подконтрольные России порты, такие как Бердянск и Мариуполь.