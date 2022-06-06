В Совбезе РФ рассказали о целях Запада на пространстве СНГ

На реализацию этих целей Запад не жалеет сил и тратит колоссальные средства, указал Нургалиев. Так, одним из методов расшатывания обстановки на постсоветском пространстве он назвал поддержку Западом неправительственных организаций, их деятельность направлена на ослабление экономического, культурного и экономического взаимодействия стран СНГ, указал политик. Он упомянул Атлантический совет, который при содействии Центра Вильсона поддерживает финансами оппозиционно и антироссийски настроенных экспертов и политологов Беларуси, Молдавии и Украины, деятельность которого Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России.