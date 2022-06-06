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30 минут назад

В Совбезе РФ рассказали о целях Запада на пространстве СНГ

Газета.Ru

Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Рашид Нургалиев заявил, что развал СНГ является досрочной целью Запада, пишет «Российская газета».

В Совбезе РФ рассказали о целях Запада на пространстве СНГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Развал СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и организация на постсоветском пространстве противоборствующих государств, превращенных подобно Украине в марионеточные и колониальные страны, является долгосрочной целью Вашингтона», — заявил он.

На реализацию этих целей Запад не жалеет сил и тратит колоссальные средства, указал Нургалиев. Так, одним из методов расшатывания обстановки на постсоветском пространстве он назвал поддержку Западом неправительственных организаций, их деятельность направлена на ослабление экономического, культурного и экономического взаимодействия стран СНГ, указал политик. Он упомянул Атлантический совет, который при содействии Центра Вильсона поддерживает финансами оппозиционно и антироссийски настроенных экспертов и политологов Беларуси, Молдавии и Украины, деятельность которого Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России.

По мнению замсекретаря СБ РФ, Запад категорически не приемлет интеграционные процессы на территории СНГ и продолжает реализовывать планы по уничтожению общей истории и духовно-нравственных ценностей ее народов. Европу и США раздражает «крепкая память» народов, проживающих в СНГ, об ужасах войны и совместного труда по «созданию сильнейшего государства в мире», отметил Нургалиев.

Нургалиев также рассказал, что страны СНГ подготовят единые учебники по истории Великой Отечественной войны, чтобы исключить попытки исказить эти события.

Политика,Рашид Нургалиев,ЕАЭС,Генпрокуратура РФ,Сбербанк России,Совет безопасности РФ,
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