Небензя покинул заседание Совбеза ООН после обвинений Запада

«Максимальная степень доказанности в исполнении наших западных и украинских коллег - «русские солдаты повсеместно насилуют женщин». И все. Настолько очевидно, что и доказывать ничего не надо. НИ ОДНОГО ПРИМЕРА так и не было приведено», - возмутился Полянский.