Небензя покинул заседание Совбеза ООН после обвинений Запада

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал заседания Совбеза ООН после череды обвинений в адрес Москвы со стороны главы Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Дипломат написал в Telegram, что главной темой заседания стало сексуализированное насилие на Украине во время боевых действий.
По его словам, западные страны продемонстрировали «зашкаливающую степень бездоказательности соответствующих обвинений».
«Максимальная степень доказанности в исполнении наших западных и украинских коллег - «русские солдаты повсеместно насилуют женщин». И все. Настолько очевидно, что и доказывать ничего не надо. НИ ОДНОГО ПРИМЕРА так и не было приведено», - возмутился Полянский.
Он сообщил, что глава Евросовета Шарль Мишель также обвинил Россию в провоцировании продовольственного кризиса.
«Говорил настолько отвязно и грубо, что Постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры», - сказал Полянский.
Зампостпреда сообщил, что в ответ на обвинения Украины и Запада российская сторона продемонстрировала «конкретные, задокументированные факты сексуальных преступлений украинских военных», а также выразила обеспокоенность в связи с передачей Киеву нового пакета вооружений, куда входят дальнобойные артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня.