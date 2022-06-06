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1 час назад

Небензя покинул заседание Совбеза ООН после обвинений Запада

Вероника Полынина

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал заседания Совбеза ООН после череды обвинений в адрес Москвы со стороны главы Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Небензя покинул заседание Совбеза ООН после обвинений Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат написал в Telegram, что главной темой заседания стало сексуализированное насилие на Украине во время боевых действий.

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По его словам, западные страны продемонстрировали «зашкаливающую степень бездоказательности соответствующих обвинений».

«Максимальная степень доказанности в исполнении наших западных и украинских коллег - «русские солдаты повсеместно насилуют женщин». И все. Настолько очевидно, что и доказывать ничего не надо. НИ ОДНОГО ПРИМЕРА так и не было приведено», - возмутился Полянский.

Он сообщил, что глава Евросовета Шарль Мишель также обвинил Россию в провоцировании продовольственного кризиса.

«Говорил настолько отвязно и грубо, что Постпред России покинул зал. Просто поразительно, до чего деградировал Евросоюз и его лидеры», - сказал Полянский.

Зампостпреда сообщил, что в ответ на обвинения Украины и Запада российская сторона продемонстрировала «конкретные, задокументированные факты сексуальных преступлений украинских военных», а также выразила обеспокоенность в связи с передачей Киеву нового пакета вооружений, куда входят дальнобойные артиллерийские системы и реактивные системы залпового огня.

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