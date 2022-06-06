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27 минут назад

В Сербии раскрыли последствия срыва визита Лаврова в Белград

Елена Прошина

Срыв Болгарией, Северной Македонией и Черногорией визита главы МИД России Сергея Лаврова в Белград может мотивировать Москву отрыть прямой коридор в Сербию через Румынию. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал научный сотрудник Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич.

В Сербии раскрыли последствия срыва визита Лаврова в Белград
Фото: ReutersReuters

«Думаю, это мотивирует Россию образовать для Сербии коридор через Болгарию, Румынию или другую страну НАТО, как удобно РФ. Потому что такими провокациями поднимаются ставки. Россия может создать континентальную границу с Венгрией, также дружественной страной. В итоге коммуникация между Россией и Сербией будет легче осуществляться», — сказал Гайич.

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По его мнению, данными провокациями НАТО демонстрирует «издевательскую силу» и «нарывается именно на такой ответ».

«К тому же, я не удивлюсь, если альянс захочет повторить историю 1941 года. Тогда Сербское наместничество под давлением Гитлера подписало пакт, который закончился военным путчем и самой большой гражданской демонстрацией в истории Белграда. Это вывело фашистскую Германию, они напали на сербскую столицу и началась оккупация Югославии», — отметил Гайич.

Он добавил, что Европа «всегда объединяется на антирусской почве», но сербы в силу «своего менталитета и исторической памяти» в такие моменты всегда оставались в стороне, поэтому срыв визита Лаврова в Белград является новой попыткой ЕС надавить на Белград.

«Так что это с одной стороны дипломатическая пощечина РФ, а с другой продолжение сильного давления на сербов. Возможно, наши власти и хотели бы договориться с западом, но по всем соцопросам и если считать результаты выборов, подавляющее большинство сербов однозначно поддерживает Россию в нынешнем трудном моменте», — заключил политолог.

Лавров должен был встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем 6-7 июня, но Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для его самолета.

Вучич обратится к нации из-за отмены визита Лаврова в Сербию

В результате данных действий стран глава МИД России не смог прибыть на деловую встречу в Белград. Сам Лавров назвал произошедшее «беспрецедентным и немыслимым».

Политика,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,ЕС,
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