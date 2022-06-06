В Сербии раскрыли последствия срыва визита Лаврова в Белград

Срыв Болгарией, Северной Македонией и Черногорией визита главы МИД России Сергея Лаврова в Белград может мотивировать Москву отрыть прямой коридор в Сербию через Румынию. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал научный сотрудник Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич.

Фото: Reuters Reuters

«Думаю, это мотивирует Россию образовать для Сербии коридор через Болгарию, Румынию или другую страну НАТО, как удобно РФ. Потому что такими провокациями поднимаются ставки. Россия может создать континентальную границу с Венгрией, также дружественной страной. В итоге коммуникация между Россией и Сербией будет легче осуществляться», — сказал Гайич.

Видео дня

По его мнению, данными провокациями НАТО демонстрирует «издевательскую силу» и «нарывается именно на такой ответ».

«К тому же, я не удивлюсь, если альянс захочет повторить историю 1941 года. Тогда Сербское наместничество под давлением Гитлера подписало пакт, который закончился военным путчем и самой большой гражданской демонстрацией в истории Белграда. Это вывело фашистскую Германию, они напали на сербскую столицу и началась оккупация Югославии», — отметил Гайич.

Он добавил, что Европа «всегда объединяется на антирусской почве», но сербы в силу «своего менталитета и исторической памяти» в такие моменты всегда оставались в стороне, поэтому срыв визита Лаврова в Белград является новой попыткой ЕС надавить на Белград.

«Так что это с одной стороны дипломатическая пощечина РФ, а с другой продолжение сильного давления на сербов. Возможно, наши власти и хотели бы договориться с западом, но по всем соцопросам и если считать результаты выборов, подавляющее большинство сербов однозначно поддерживает Россию в нынешнем трудном моменте», — заключил политолог.

Лавров должен был встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем 6-7 июня, но Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для его самолета.