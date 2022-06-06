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38 минут назад

Голикова рассказала о судьбе «дворцов» ПФР после объединения с ФСС

Газета.Ruиещё 2

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что административные здания Пенсионного фонда (ПФР) после его объединения с Фондом социального страхования (ФСС) будут переданы под больничные учреждения, передает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Голикова рассказала о судьбе «дворцов» ПФР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нас часто спрашивают о "дворцах" Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы", - пояснила Голикова.

В конце января сообщалось, что Пенсионный фонд и Фонд социального страхования (ФСС) могут объединить в одну структуру, которая будет иметь статус внебюджетного фонда и получит название "Социальный фонд". Реформа запланирована на 2023 год, проект закона "О Фонде пенсионного и социального страхования РФ" рассмотрят в весеннюю сессию Госдумы.

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