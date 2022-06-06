Голикова рассказала о судьбе «дворцов» ПФР

"Нас часто спрашивают о "дворцах" Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы", - пояснила Голикова.

В конце января сообщалось, что Пенсионный фонд и Фонд социального страхования (ФСС) могут объединить в одну структуру, которая будет иметь статус внебюджетного фонда и получит название "Социальный фонд". Реформа запланирована на 2023 год, проект закона "О Фонде пенсионного и социального страхования РФ" рассмотрят в весеннюю сессию Госдумы.