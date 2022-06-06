Описан сценарий взаимного закрытия посольств России и США

Россия и Соединенные Штаты могут пойти на взаимное закрытие своих посольств в Вашингтоне и Москве из-за значительной эскалации конфликта на Украине. Такой сценарий в беседе с «Лентой.ру» описал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Политолог допустил, что такое развитие событий может стать следствием изменения формата американской помощи Киеву. Так, например, Вашингтон может направить значительное количество советников для подготовки украинских военных, а эти инструкторы, в свою очередь, могут стать мишенью для российских военнослужащих. Другой сценарий — потери среди российского военно-командного состава в результате действий Украины при поддержке США. Все это может спровоцировать серьезный скандал и привести к возможному закрытию посольств.

Но есть и другие «спусковые крючки», отметил Кортунов. Например, «взрывная ситуация» может возникнуть и в результате боестолкновения в Сирии, где присутствуют российские и американские военные. Специалист отметил, что существует немало сценариев, при которых в российско-американских отношениях наступит настолько серьезный кризис, что он повлечет за собой закрытие посольств. Однако, скорее всего, этого не произойдет.

«Стороны понимают, что риски слишком высоки, и будут избегать шагов, которые могли бы к такому сценарию привести. Но исключить его мы сейчас не можем», — резюмировал он.