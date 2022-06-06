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32 минуты назад

Волож решил обжаловать санкции ЕС против него

Деловая газета "Взгляд"

Один из основателей «Яндекса» Аркадий Волож, попавший под санкции ЕС, решил обжаловать введенные в отношении него ограничения, сообщили в компании.

«Мы были крайне разочарованы, узнав, что наш основатель и генеральный директор Аркадий Волож попал под санкции ЕС. Мы считаем это решение совершенно несправедливым и основанным на неточном понимании Аркадия и того, что такое «Яндекс»... Тем не менее, мы окажем любую возможную поддержку компании и Аркадию, поскольку он пытается обжаловать и отменить свое необоснованное назначение», – цитирует сообщение «Яндекса» РИА «Новости».

Напомним, Волож попал под санкции Евросоюза. На фоне этих новостей акции «Яндекса» обвалились на 14%, обновив минимум с 2017 года. После этого бизнесмен покинул совет директоров и пост гендиректора группы «Яндекс».

Политика,Видео,Аркадий Волож,Яндекс,ЕС,
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