«Мы были крайне разочарованы, узнав, что наш основатель и генеральный директор Аркадий Волож попал под санкции ЕС. Мы считаем это решение совершенно несправедливым и основанным на неточном понимании Аркадия и того, что такое «Яндекс»... Тем не менее, мы окажем любую возможную поддержку компании и Аркадию, поскольку он пытается обжаловать и отменить свое необоснованное назначение», – цитирует сообщение «Яндекса» РИА «Новости».