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1 час назад

Российского посла вызвали в МИД Италии

Мария Иванова

Посла РФ в Риме Сергея Разова 6 июня вызвали в МИД Италии. Об этом сообщается на сайте итальянского правительства.

Российского посла вызвали в МИД Италии
Фото: ТАССТАСС

Во время встречи с Разовым генеральный секретарь МИД Этторе Секуи отверг «инсинуации, касающиеся причастности СМИ Италии к антироссийской кампании». Также он «твердо отверг обвинения в аморальности в адрес некоторых представителей итальянских органов и СМИ».

Секуи заявил о надежде итальянского правительства на то, что в скором времени украинский кризис может быть решен путем переговоров «на справедливой основе и в соответствии с суверенитетом Украины и принципами международного права».

Также он подчеркнул важность скорейшего достижения договоренности о поставках украинского зерна.

Ранее МИД России опубликовал доклад о нарушениях прав россиян за рубежом. В докладе, в частности, говорилось, что российские дипломаты в Италии регулярно получают от соотечественников жалобы на угрозы.

В МИД заявили о «масштабной кампании против российской культуры» в Италии, проблемах с итальянскими банками у граждан РФ и ограничении доступа к российским СМИ.

Политика,МИД России,
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