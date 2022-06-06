Лавров: «Украина не хочет вести переговоры»

«Украина не хочет вести переговоры, она от этого процесса отказалась», – объяснил политик в ходе брифинга.

Глава МИД Сергей Лавров также прокомментировал поставки оружия на Украину от западных стран. Так, чем дальнобойнее будет поставленное оружие, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу, которая исходит в ее сторону.