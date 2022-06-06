Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на пресс-конференции, посвященной его несостоявшейся поездке в Сербию. Он заявил, что считает запрет на пролет его самолета над Болгарией, Черногорией и Северной Македонией немыслимым, но Россия в ответ не будет еще больше затруднять «связи между народами». Кроме того, министр сообщил, что Украина в одностороннем порядке отказалась от переговоров с Россией. Главные заявления Лаврова – в материале «Газеты.Ru».

Возвращение к положению дел "на земле"

Сергей Лавров заявил, что Киев отказался вести переговоры с Россией. По его словам, Украина настаивает на возвращении к положению дел "на земле" по состоянию на 24 февраля этого года. Министр также назвал желания Киева "фантазиями", которые порой противоречат друг другу.

"Переговоры вести Украина не хочет, она от этого отказалась. У нас есть все основания полагать, что она выполняет тем самым волю англосаксонского лидерства", - сказал Лавров.

Он отметил, что Россия готова работать по тем предложениям, которые сделали украинские власти во время переговоров, но проект договора, написанный на их основе, "находится на украинской стороне без движения, почти уже полтора месяца".

Сергей Лавров добавил, что пока сохраняются дипломатические отношения с западными странами, включая недружественные. Но при этом Москва "никому не хочет навязываться".

"Я уже не раз подчеркивал, что главный геополитический вывод из этой ситуации, который мы делаем, что с Европой договариваться о чем-то и быть уверенным, что Европа это выполнит, уже невозможно. То, что они нам предложат, мы, естественно, взвесим, рассмотрим. Если это не будет противоречить нашим интересам, мы будем готовы возобновлять наши контакты", - подчеркнул он.

"Немыслимая" ситуация

Ситуацию со своей несостоявшейся поездкой в Сербию, когда Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли свои воздушные пространства для самолета главы МИД РФ, Лавров назвал немыслимой. Он также считает, что таким поступком соседи нарушили право Белграда на самостоятельную внешнюю политику.

"Произошло, конечно, немыслимое, и я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий. Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении", - уверен министр.

Лавров заявил, что раз визит министра иностранных дел России "воспринимается на Западе как чуть ли не угроза вселенского масштаба", то, видимо, там дела "совсем плохи".

"Что касается ответов, знаете, мы никогда не будем предпринимать нечто, что еще больше затрудняет связи между народами. Этим занимаются наши западные партнеры", - подчеркнул глава МИД РФ.

Он добавил, что Москва пока не слышала официальных объяснений от стран, запретивших пролет борта главы российского внешнеполитического ведомства. Однако он ожидает, что вскоре их "будет много".

"Страны, которые отказали в пролете российскому борту, будут говорить, что им приказали в ЕС и НАТО. Те в свою очередь будут говорить, что эти страны сами принимали самостоятельное решение", - предположил Лавров.

Министр добавил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию выступили в роли "подпевал больших дяденек", хотя раньше были "дружескими народами" для России.

Глава МИД России также опроверг появившуюся в СМИ информацию, будто он – один из самых нежелательных гостей в Сербии, а потому "решил опередить" канцлера Германии Олафа Шольца, который также собирается на днях посетить Балканы.

Лавров рассказал, что Россия пригласила главу МИД Сербии Николу Селаковича посетить Москву в ближайшее время.

"Мы пригласили Николу Селаковича, министра иностранных дел, посетить в самое ближайшее время Россию с визитом. Надеюсь, что самолет, на котором он будет лететь - рейсовый или специальный - не подвергнется очередному позорному наказанию со стороны потерявшего все приличия Брюсселя и его клиентов", - надеется дипломат.

Продовольствие и оружие

Лавров сообщил, что российские специалисты в понедельник отправятся в Турцию, где запланированы переговоры по украинскому зерну. Глава МИД надеется, что Москве и Анкаре удастся проработать механизмы разблокировки экспорта зерна с Украины.

"Специалисты уже сегодня выезжают в Турцию. Завтра туда направляется моя делегация. Надеюсь, что мы там сможем не то чтобы поставить окончательную точку, это все-таки предстоит сделать нашим руководителям, но сможем подробнейшим образом проработать те варианты, о которых говорил президент и которые зависят исключительно от тех, кто должен работать с Украиной, кто должен обязать Украину обеспечить разминирование своих собственных портов, и тех, кто обязан снять любые препятствия для доставки, страхования, обслуживания тех судов, которые будут доставлять зерно и другие продовольственные товары в порты Европы, а оттуда - в порты развивающихся стран", - рассказал Лавров.