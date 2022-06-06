В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
17 минут назад

Лавров: Украина отказалась вести переговоры

Мария Иванова

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина не хочет вести переговоры с Россией и отказалась от переговорного процесса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лавров: Украина отказалась вести переговоры
Фото: ТАССТАСС

По словам Лаврова, в Москве отказ Украины от переговоров считают «выполнением воли западного мира».

Министр заявил, что в России были готовы «по-честному работать» с предложениями украинской делегации. Он отметил, что проект мирного договора, написанный в РФ на основе тех предложений, уже полтора месяца остается без ответа.

23 мая глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский сообщил, что месяц назад Россия передала Украине проект соглашения, после чего украинцы взяли паузу. С тех поры переговоры заморожены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоры не возобновятся, пока Киев не получит контроль над территориями, которые он контролировал до 24 февраля.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркивала, что Россия «не будет уговаривать» Киев на переговоры.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Мединский,Валентина Матвиенко,Сергей Лавров,МИД России,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители