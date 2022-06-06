Лавров: Украина отказалась вести переговоры

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина не хочет вести переговоры с Россией и отказалась от переговорного процесса. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По словам Лаврова, в Москве отказ Украины от переговоров считают «выполнением воли западного мира».

Министр заявил, что в России были готовы «по-честному работать» с предложениями украинской делегации. Он отметил, что проект мирного договора, написанный в РФ на основе тех предложений, уже полтора месяца остается без ответа.

23 мая глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский сообщил, что месяц назад Россия передала Украине проект соглашения, после чего украинцы взяли паузу. С тех поры переговоры заморожены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоры не возобновятся, пока Киев не получит контроль над территориями, которые он контролировал до 24 февраля.