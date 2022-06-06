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23 минуты назад

Песков высказался о возможности передачи РФ Сапеги

Елена Прошина

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут затронуть тему передачи на родину россиянки Софьи Сапеги, если в этом будет необходимость. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков высказался о возможности передачи РФ Сапеги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если главы государств посчитают необходимым, они затронут эту тему. Их контакты продолжаются на регулярной основе», - сказал Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему «девчонку жалко» поэтому передача осужденной в Белоруссии Сапеги в Россию возможна. В свою очередь, отчим Сапеги Сергей Дудич сообщил, что родственникам Софьи пока ничего неизвестно о подготовке передачи ее в Россию.

Напомним, Софья Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков. Ее приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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