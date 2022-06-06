Песков высказался о возможности передачи РФ Сапеги

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут затронуть тему передачи на родину россиянки Софьи Сапеги, если в этом будет необходимость. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Если главы государств посчитают необходимым, они затронут эту тему. Их контакты продолжаются на регулярной основе», - сказал Песков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему «девчонку жалко» поэтому передача осужденной в Белоруссии Сапеги в Россию возможна. В свою очередь, отчим Сапеги Сергей Дудич сообщил, что родственникам Софьи пока ничего неизвестно о подготовке передачи ее в Россию.
Напомним, Софья Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков. Ее приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.