Песков высказался о возможности передачи РФ Сапеги

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут затронуть тему передачи на родину россиянки Софьи Сапеги, если в этом будет необходимость. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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«Если главы государств посчитают необходимым, они затронут эту тему. Их контакты продолжаются на регулярной основе», - сказал Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему «девчонку жалко» поэтому передача осужденной в Белоруссии Сапеги в Россию возможна. В свою очередь, отчим Сапеги Сергей Дудич сообщил, что родственникам Софьи пока ничего неизвестно о подготовке передачи ее в Россию.