В Кремле оценили угрозу для Финляндии и Швеции из-за вступления в НАТО

Россия никогда не представляла угрозы для Финляндии и Швеции. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

«Я просто хочу напомнить слова президента [РФ Владимира] Путина о том, что ни для Финляндии, ни для Швеции никогда Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы, равно как и эти страны не представляли никакой угрозы для нас», - заметил он.

Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал заявление начальника Финской полиции безопасности Антти Пелттари, который выразил удивление по поводу того, что Москва не пытается давить на Хельсинки из-за НАТО.

Ранее Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против вступления стран в альянс выступила Турция. 24 мая делегации Финляндии и Швеции приехали в Анкару для обсуждения этого вопроса, однако переубедить президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана пока не удалось.