В Кремле оценили угрозу для Финляндии и Швеции из-за вступления в НАТО

Россия никогда не представляла угрозы для Финляндии и Швеции. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Я просто хочу напомнить слова президента [РФ Владимира] Путина о том, что ни для Финляндии, ни для Швеции никогда Российская Федерация не представляла и не представляет никакой угрозы, равно как и эти страны не представляли никакой угрозы для нас», - заметил он.
Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал заявление начальника Финской полиции безопасности Антти Пелттари, который выразил удивление по поводу того, что Москва не пытается давить на Хельсинки из-за НАТО.
Ранее Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу. Против вступления стран в альянс выступила Турция. 24 мая делегации Финляндии и Швеции приехали в Анкару для обсуждения этого вопроса, однако переубедить президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана пока не удалось.
В свою очередь российский лидер Владимир Путин предупредил главу Финляндии, что отказ Хельсинки от нейтралитета станет для страны ошибкой. Он сообщил, что никаких угроз для безопасности республики со стороны России не существует.