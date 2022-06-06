Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал немыслимой ситуацию с его визитом в Сербию, который не состоялся из-за балканских стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Раз страны Запада посчитали, что мой визит в Сербию чуть ли не угроза вселенского масштаба, значит дела у них совсем плохи», - заявил министр.

По его мнению, «брюссельские кукловоды» не хотели, чтобы Россия получила площадку в Белграде и выразила там свою позицию по «региональным вопросам», передает ТАСС. Также Лавров назвал циничным попытки Запада лишить Сербию возможности выбирать партнеров, отмечает агентство.

«Теперь этот принцип [свободы выбора партнеров], который Запад возводил во главу угла, сам же Запад и растоптал. У Сербии, с точки зрения Запада, не должно быть никакого выбора, никакой свободы выбора партнеров», - сказал Лавров.

Министр считает, что Запад «явно дал понять» - на Россию продолжат оказывать давление, «не гнушаясь никакими средствами».

Также Лавров заявил, что глава МИД Сербии получил приглашение посетить Россию в ближайшее время.