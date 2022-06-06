«Безусловно, подобные враждебные действия по отношению к нашей стране, по отношению к представителям высокого уровня нашей страны не могут доставить определённые проблемы, они могут привести к тому, что график этих контактов будет сдвинут на какое-то время», — заявил он на брифинге с журналистами.