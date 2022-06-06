В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
43 минуты назад

Песков назвал враждебным решение ряда стран закрыть небо для самолёта Лаврова

RT на русском

Закрытие неба для самолёта главы МИД России Сергея Лаврова на пути в Сербию является враждебным действием, но оно не сможет оказать существенного влияния на работу российской дипломатии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, подобные враждебные действия по отношению к нашей стране, по отношению к представителям высокого уровня нашей страны не могут доставить определённые проблемы, они могут привести к тому, что график этих контактов будет сдвинут на какое-то время», — заявил он на брифинге с журналистами.

Песков добавил, что такие инциденты способны внести дискомфорт в работу российской дипломатии, но не способны помешать продолжению её работы.

«Дабы неповадно было»: в РФ дадут жесткий ответ на закрытие неба для самолета Лаврова

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что ряд стран Европы закрыли своё воздушное пространство для самолёта Лаврова, который направлялся в Сербию.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил, что запланированный визит главы российского МИД в Сербию откладывается.

Лавров назвал «немыслимым» решение ряда европейских стран не пропустить его самолёт в Сербию.

Политика,Видео,Мария Захарова,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители