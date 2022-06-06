Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал враждебными действиями закрытие неба такими странами, как Болгария, Северная Македония и Черногория для самолета главы МИД России Сергея Лаврова на пути в Сербию. О его реакции сообщает ТАСС.

Подобные действия в отношении России могут доставить определенные проблемы представителям высокого уровня, добавил пресс-секретарь главы государства.

Он отметил, что это не сможет существенно помешать контактам России с другими государствами и российской дипломатии. При этом подобные действия вносят определенный дискомфорт, заключил Песков.