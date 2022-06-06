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15 минут назад

Кремль отреагировал на закрытие неба на пути в Сербию для самолета Лаврова

Lenta.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал враждебными действиями закрытие неба такими странами, как Болгария, Северная Македония и Черногория для самолета главы МИД России Сергея Лаврова на пути в Сербию. О его реакции сообщает ТАСС.

Подобные действия в отношении России могут доставить определенные проблемы представителям высокого уровня, добавил пресс-секретарь главы государства.

Он отметил, что это не сможет существенно помешать контактам России с другими государствами и российской дипломатии. При этом подобные действия вносят определенный дискомфорт, заключил Песков.

Ранее стало известно, что Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым. В связи с инцидентом президент Сербии Александр Вучич обратится к согражданам вечером в понедельник, 6 июня.

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