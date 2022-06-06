Посла России в Италии вызвали в МИД

Посла Российской Федерации в Италии вызвали в Министерство иностранных дел страны. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщили в итальянском дипломатическом ведомстве.

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До этого стало известно, что российская сторона в качестве ответной меры высылает 24 итальянских дипломата из страны. Кроме того, Россия в ответ на высылку 41 сотрудника российских дипломатических учреждений из Франции вышлет 34 французских дипломата.

Кроме того, в апреле Россия выслала из страны трех норвежских дипломатов в качестве ответной меры на действия королевства Норвегия.