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21 минуту назад

Посла России в Италии вызвали в МИД

Вечерняя Москва

Посла Российской Федерации в Италии вызвали в Министерство иностранных дел страны. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщили в итальянском дипломатическом ведомстве.

Посла России в Италии вызвали в МИД
Фото: ReutersReuters

До этого стало известно, что российская сторона в качестве ответной меры высылает 24 итальянских дипломата из страны. Кроме того, Россия в ответ на высылку 41 сотрудника российских дипломатических учреждений из Франции вышлет 34 французских дипломата.

Кроме того, в апреле Россия выслала из страны трех норвежских дипломатов в качестве ответной меры на действия королевства Норвегия.

Дипломатические отношения Российской Федерации начали портиться со многими странами после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

Политика,Владимир Путин,
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