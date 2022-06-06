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1 час назад

Салливан заявил, что отменить Толстого и Чайковского невозможно

Вечерняя Москва

Невозможно стереть историю и отказаться от чтения книг Льва Толстого или от прослушивания композиций Петра Чайковского. Такое мнение в понедельник, 6 июня, выразил американский посол в РФ Джон Салливан.

Салливан: отменить Толстого и Чайковского невозможно
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва

— Я все-таки лучше думаю о культурных связях между нашими людьми и нашими странами. Но чтобы собрать то, что было разбито событиями этого года, потребуется очень много усилий, — отметил дипломат.

Он уточнил, что его расстраивает факт ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном, передает ТАСС.

До этого Салливан допустил, что в Москве и Вашингтоне могут закрыться посольства США и РФ. По его словам, в Штатах не будут рады такому шагу. Он также уточнил, что идеи о закрытии посольств нет в риторике Соединенных Штатов и их властей.

Также посол заявлял, что окончательный разрыв отношений между США и РФ невозможен, контакты нужно обязательно поддерживать. Дипломат уверен, что Америка и Россия никогда не перестанут вести диалог. Салливан также подчеркнул необходимость наличия посольств России и Соединенных Штатов. Он отметил, что следует сохранять «базовые вещи, которые необходимы для того, чтобы посольства и банковские счета оставались открытыми».

Политика,Джон Салливан,Петр Чайковский,Лев Толстой,
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