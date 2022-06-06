Салливан: отменить Толстого и Чайковского невозможно

Невозможно стереть историю и отказаться от чтения книг Льва Толстого или от прослушивания композиций Петра Чайковского. Такое мнение в понедельник, 6 июня, выразил американский посол в РФ Джон Салливан.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва Софья Сандурская / АГН Москва

— Я все-таки лучше думаю о культурных связях между нашими людьми и нашими странами. Но чтобы собрать то, что было разбито событиями этого года, потребуется очень много усилий, — отметил дипломат.

Он уточнил, что его расстраивает факт ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном, передает ТАСС.

До этого Салливан допустил, что в Москве и Вашингтоне могут закрыться посольства США и РФ. По его словам, в Штатах не будут рады такому шагу. Он также уточнил, что идеи о закрытии посольств нет в риторике Соединенных Штатов и их властей.