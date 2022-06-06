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1 час назад

Путин рассказал о последствиях «ошибок Запада» для мировой экономики

Lenta.ruиещё 2

Президент России Владимир Путин рассказал о последствиях неверной политики западных стран для мировой экономики. В приветствии участникам, организаторам и гостям ХХV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), опубликованном на сайте Кремля, президент заявил, что ошибки Запада привели к усилению инфляцию, росту бедности и дефициту продуктов.

Путин рассказал о последствиях «ошибок Запада» для мировой экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Юбилейная встреча проходит в непростое для всего международного сообщества время. Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия. Но, как это бывает, вместе с вызовами открываются и перспективы», — указано в сообщении.

Путин также подчеркнул, что «для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета». По его прогнозу, в ближайшие годы страну ждет ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы.

Глава России отметил, что отечественная экономика «разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество». Он выразил мнение, что стране и ее партнерам необходимо стимулировать торговлю и инвестиции, поощрять совместную разработку технологий, укреплять финансовые и фондовые рынки, увеличивать долю расчётов в национальных валютах.

Политика,Владимир Путин,
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