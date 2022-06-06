В ЛДПР предложили провести импортозамещение в русском языке

«ЛДПР предлагает провести разумное импортозамещение в русском языке. Так, все уличные вывески и реклама должны быть только на русском языке за исключением названий с использованием имен собственных. Во-вторых, пора ввести правила по использованию русского языка в государственных СМИ. Все они должны использовать русские аналоги там, где иностранный термин легко заменим. Не инфляция, а рост цен, не стагфляция, а застой и т. д. Современная иностранная терминология может составлять не более 5% сообщения», — говорится в сообщении партии.