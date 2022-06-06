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1 час назад

В ЛДПР предложили провести "разумное импортозамещение" в русском языке

Газета.Ru

Либерально-Демократическая Партия России (ЛДПР) выдвинула ряд предложений по ограничению использования заимствованных слов в русском языке. В частности, партийные функционеры предлагают заменить «инфляцию» — «ростом цен», а «стагфляцию» — «застоем». Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

В ЛДПР предложили провести импортозамещение в русском языке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ЛДПР предлагает провести разумное импортозамещение в русском языке. Так, все уличные вывески и реклама должны быть только на русском языке за исключением названий с использованием имен собственных. Во-вторых, пора ввести правила по использованию русского языка в государственных СМИ. Все они должны использовать русские аналоги там, где иностранный термин легко заменим. Не инфляция, а рост цен, не стагфляция, а застой и т. д. Современная иностранная терминология может составлять не более 5% сообщения», — говорится в сообщении партии.

В ЛДПР также отметили, что партия не предлагает возвращаться к «старорусскому языку», а лишь предлагает ввести разумные и умеренные требования в государственном секторе.

«Суть предложений в том, чтобы разумно ограничить «импорт» англицизмов в русский язык. Конечно, полностью его остановить невозможно», — считают в партии.

В офисе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в связи с отмечаемым 6 июня Днем русского языка ранее заявили, что международная организация продолжает продвигать русский язык и не пытается каким-либо образом ограничивать его из-за конфликта на Украине.

Политика,Антониу Гутерриш,ЛДПР,ООН,
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