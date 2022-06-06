Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, «чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья». Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в понедельник, 6 июня.

«Судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике. Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей», — написал политик.

Ранее Медведев раскритиковал западных лидеров за введение санкций против родственников политиков из России. Он считает, что такие действия являются незаконными, поскольку семьи участников политических событий никак не способны повлиять на своих родственников.