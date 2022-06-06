«Оформил хет-трик в дерби и приложил палец к губам, как Аршавин. Полетели камни и оскорбления». Российский форвард Сердюк об игре в Таджикистане

С марта по декабрь 2021 года форвард выступал в составе «Худжанда».

«Однажды играли в городе в 150 километрах от границы с Афганистаном – короче говоря, особый колорит. Вместо газона – поле, а болельщики бросаются камнями.

Камни, кстати, использовали часто. Матч «Худжанд» – «Истаравшан» называют согдийским дерби. Атмосфера соответствующая – 18 тысяч на трибунах, сумасшедшая поддержка, шум все 90 минут.

Я в такой игре оформил хет-трик и после третьего гола почему-то приложил палец к губам, как Аршавин. Со всех сторон полетели камни и оскорбления, половина стадиона меня возненавидела. В соцсетях тоже поливали конкретно.