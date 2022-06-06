Слуцкий ответил на вопрос о планах копировать Жириновского

Новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что не будет копировать манеру публичных выступлений Владимира Жириновского. По его мнению, это «смешно и контрпродуктивно». Об этом пишет РИА Новости.

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«Пытаться копировать или изображать Жириновского – это смешно, это контрпродуктивно и нечестно по отношению к нашим избирателям. ЛДПР - это, безусловно, партия Жириновского, он ее отец-основатель, он сформировал идеологию и программу», - рассказал глава партии.

Он также отметил, что теперь одним из главных лозунгов партии стал: «Жириновский – навсегда». Слуцкий также напомним, что Владимир Вольфович всегда подбирал яркие кадры в партию.

«Учил никогда не бояться выступать, говорить простыми, доступными словами, отталкиваться от реальных потребностей и запросов граждан. И в этом плане, надеемся, ничего не изменится», - сказал политик.