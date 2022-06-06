Захарова прокомментировала отказ трёх стран пропускать самолёт Лаврова

Соседние с Сербией страны не позволили пролететь борту главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом сообщила в воскресенье, 5 июня, официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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— Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию, — сказала она в эфире итальянского телеканала La7.

Дипломат отметила, что российская делегация должна была приехать в Сербию для проведения переговоров. Она подчеркнула, что своими действиями страны НАТО и Евросоюза закрыли очередной канал связи, передает РИА Новости.