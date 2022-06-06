Пушков заявил о неизбежном смягчении санкционной политики

"При всей очевидности того ущерба, который наносят санкции коллективному Западу, они, однако, не будут сняты, пока Запад не будет вынужден их пересмотреть или скорректировать. Одни рациональные доводы здесь недостаточны: они являются констатацией факта, но пока не воспринимаются правящими элитами западных стран как фактор пересмотра избранной политики", — цитирует сенатора газета "Известия".