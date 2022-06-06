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45 минут назад

Пушков заявил о неизбежном смягчении санкционной политики

Газета.Ruиещё 1

Медиа стран Запада всё чаще критикуют санкции против России и их негативные последствия для западных рынков и экономик, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков заявил о неизбежном смягчении санкционной политики
Фото: ТАССТАСС

"При всей очевидности того ущерба, который наносят санкции коллективному Западу, они, однако, не будут сняты, пока Запад не будет вынужден их пересмотреть или скорректировать. Одни рациональные доводы здесь недостаточны: они являются констатацией факта, но пока не воспринимаются правящими элитами западных стран как фактор пересмотра избранной политики", — цитирует сенатора газета "Известия".

По словам Пушкова, Запад не может быстро решиться признать пагубность санкций, так как "в эту политику инвестированы авторитет, вес и конкретные должности западных руководителей".

Он предсказывает длительное "перетягивание каната", однако отмечает, что рано или поздно накопившиеся факторы неизбежно начнут подтачивать это политику, которая противоречит логике и потребностям глобализированного мира.

Политика,Алексей Пушков,Совет Федерации,
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