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48 минут назад

Итальянскому телеведущему стало плохо после интервью с Захаровой

Газета.Ruиещё 7

Ведущий программы итальянского канала La7 Массимо Джилетти почувствовал себя плохо после интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.

Итальянскому телеведущему стало плохо после интервью с Захаровой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Коллективный Запад во главе с США начал доминировать на пространстве ЕС. С политической точки зрения Евросоюз не существует без США. И этот Коллективный Запад во главе с США давно перешел к разрыву отношений с Россией.

Сначала нам не давали возможность строить газопроводы в Европу. Кто это делал? США, которые запрещали, в частности, Германии строить газопровод, говоря, что Европа не должна получать российский газ», — цитирует представителя МИД газета «Известия».

Еще одним примером подобной политики Запада стали безрезультатные переговоры по облегчению российским гражданам визового режима с ЕС, которые велись на протяжении 20 лет.

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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