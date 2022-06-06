Итальянскому телеведущему стало плохо после интервью с Захаровой

Ведущий программы итальянского канала La7 Массимо Джилетти почувствовал себя плохо после интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой.
«Коллективный Запад во главе с США начал доминировать на пространстве ЕС. С политической точки зрения Евросоюз не существует без США. И этот Коллективный Запад во главе с США давно перешел к разрыву отношений с Россией.
Сначала нам не давали возможность строить газопроводы в Европу. Кто это делал? США, которые запрещали, в частности, Германии строить газопровод, говоря, что Европа не должна получать российский газ», — цитирует представителя МИД газета «Известия».
Еще одним примером подобной политики Запада стали безрезультатные переговоры по облегчению российским гражданам визового режима с ЕС, которые велись на протяжении 20 лет.