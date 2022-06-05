В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
18 минут назад

Путин назвал цель «возни» с поставками западного вооружения Украине

Илья Родин

Президент России Владимир Путин заявил, что вся «возня» вокруг поставок вооружений и военной техники Киеву со стороны Запада осуществляется с целью как можно дальше затянуть конфликт на Украине. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.

Путин озвучил цель "возни" с поставками оружия Киеву
Фото: ReutersReuters

«Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что направление американских РСЗО Киеву фактически ничего не изменит, так как у ВСУ уже была и есть как подобная техника, так и ракеты к ней соответствующей дальности. В принципе, в настоящее время западные страны не дают Украине ничего нового, лишь восполняют потери, рассказал он.

Путин назвал число уничтоженных украинских РСЗО

Путин уточнил, что в том случае, если Киев получит ракеты, способные лететь далее 45-70 км, Россия нанесет удары по тем объектам, которые пока не обстреливает.

Ранее сообщалось о том, что США направят Украине значительный пакет военной помощи на сумму $700 млн. В него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним.

Политика,Павел Зарубин,Владимир Путин,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители