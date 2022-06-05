Путин озвучил цель "возни" с поставками оружия Киеву

Президент России Владимир Путин заявил, что вся «возня» вокруг поставок вооружений и военной техники Киеву со стороны Запада осуществляется с целью как можно дальше затянуть конфликт на Украине. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.

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«Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что направление американских РСЗО Киеву фактически ничего не изменит, так как у ВСУ уже была и есть как подобная техника, так и ракеты к ней соответствующей дальности. В принципе, в настоящее время западные страны не дают Украине ничего нового, лишь восполняют потери, рассказал он.

Путин уточнил, что в том случае, если Киев получит ракеты, способные лететь далее 45-70 км, Россия нанесет удары по тем объектам, которые пока не обстреливает.