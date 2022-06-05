Путин озвучил цель "возни" с поставками оружия Киеву

"Ракеты тогда нужны, да. Да, но если они будут, и будут поставляться, - из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал он.