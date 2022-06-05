Путин озвучил цель "возни" с поставками оружия Киеву

Вся "возня" вокруг дополнительных поставок вооружения Киеву имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт на Украине, уверен президент РФ Владимир Путин. Фрагмент интервью, который глава государства дал Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", показан в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Вести недели".
"Вообще вся эта возня вокруг дополнительных поставок вооружения, на мой взгляд, имеет только одну цель - затянуть как можно дальше вооруженный конфликт", - констатировал президент РФ, комментируя ситуацию с поставками Киеву американских реактивных систем залпового огня.
Он заявил, что поставка американских РСЗО Украине по сути ничего не меняет: у Киева и раньше были ракеты такой дальности, и они просто восполняют потери.
В случае поставок Киеву ракет большей дальности Россия будет делать выводы и наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает, заявил Путин.
"Ракеты тогда нужны, да. Да, но если они будут, и будут поставляться, - из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим", - сказал он.