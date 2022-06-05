Госдума призвала наказать виновных за обстрел Донецка

Все военные преступники, в том участвовавшие в обстреле Донецка в субботу, 4 июня, должны быть привлечены к ответственности и наказаны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.

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По его словам, произошедшее доказывает необходимость специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

«Всех военных преступников необходимо привлечь к ответственности, в том числе и за сегодняшний обстрел Донецка», — призвал депутат.

Он добавил, что украинские военные даже «при отступлении продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Донбасса». Они ставят под угрозу жизни мирного населения, уточнил политик.

«Очень похоже на месть жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) за их решение выйти из состава Украины и самим определять свою судьбу», — подчеркнул он.