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1 час назад

Госдума призвала наказать виновных за обстрел Донецка

Lenta.ru

Все военные преступники, в том участвовавшие в обстреле Донецка в субботу, 4 июня, должны быть привлечены к ответственности и наказаны, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.

Госдума призвала наказать виновных за обстрел Донецка
Фото: ТАССТАСС

По его словам, произошедшее доказывает необходимость специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

«Всех военных преступников необходимо привлечь к ответственности, в том числе и за сегодняшний обстрел Донецка», — призвал депутат.

Он добавил, что украинские военные даже «при отступлении продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру Донбасса». Они ставят под угрозу жизни мирного населения, уточнил политик.

«Очень похоже на месть жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) за их решение выйти из состава Украины и самим определять свою судьбу», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось о гибели пяти человек в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). 20 человек пострадали. По ДНР было выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град».

Политика,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,
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