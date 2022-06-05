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26 минут назад

Кадыров призвал Зеленского сдаться. «Подними руки и выйди на площадь»

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский должен выйти на площадь с поднятыми руками и сдаться российским военнослужащим. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Подними руки и выйди на площадь»: Кадыров призвал Зеленского сдаться
Фото: EPAEPA

«В самое ближайшее время, как я уже говорил ранее, российские силы применят новые тактические приемы, и ежедневно будет достигаться более эффективный и быстрый результат в проведении специальной операции», — написал Глава Чечни в своем telegram-канале.

Он предупредил, что «в качестве подтверждения моих заявлений я буду выкладывать видеодоказательства уничтожения нацистов, шайтанов и украинской оккупационной техники».

По его словам, «Все только начинается! Это цветочки, скоро будут ягодки. Шайтаны, бандеровцы и нацики — ждите сюрпризов!». Также он обратился к украинскому президенту с предложением сдаться.

«[Владимира] Зеленского предупреждаю в последний раз! Подними руки и выйди на площадь со словами „Не стреляйте, родные, сдаюсь!“. В противном случае тебе ХАНА!», — резюмировал политик.

Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида.

Политика,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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