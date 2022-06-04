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25 минут назад

Лавров считает, что многим европейцам грозит нищета из-за санкций против России

ТАССиещё 2

Европейские жители сталкиваются с инфляцией и ухудшением уровня жизни в результате введенных санкций против России, многим из них грозит нищета. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".

Лавров предрек многим европейцам нищету
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Европе ухудшается уровень жизни, растет инфляция, замедляются темпы роста. Появилось даже понятие "новые бедные". Люди страдают от наступающих проблем, включая рост цен. Многим грозит нищета", - сказал он.

Тем не менее, как отметил Лавров, десятки миллиардов долларов и евро идут на вооружение Украины.

"Германия объявила, что для них важно не поддержать немцев в тяжелые периоды роста цен, а выделить $100 млрд на милитаризацию своей страны, - добавил министр. - Многим в Европе это напоминает о том, что заявление Германии о необходимости превратить её в ведущую европейскую военную державу, может восприниматься некоторыми людьми не столь безобидно".

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Министр подчеркнул, что Россия уже давно утратила веру в договороспособность и надежность западных стран. Лавров обратил внимание, что после введенных в 2014 году санкций Россия начала полагаться на свои силы и контакты с надежными партнерами.

"В результате предпринятых мер мы превратились в крупнейшую сельскохозяйственную державу. До этого долгие годы импортировали большое количество продовольствия", - подчеркнул глава МИД РФ.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,McDonald's,
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