Лавров предрек многим европейцам нищету

"Германия объявила, что для них важно не поддержать немцев в тяжелые периоды роста цен, а выделить $100 млрд на милитаризацию своей страны, - добавил министр. - Многим в Европе это напоминает о том, что заявление Германии о необходимости превратить её в ведущую европейскую военную державу, может восприниматься некоторыми людьми не столь безобидно".