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1 час назад

Лавров заявил о грубом ответе НАТО о членстве Украины в альянсе

Lenta.ruиещё 3

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» заявил, что Североатлантический альянс «достаточно прямо и грубо» ответил Москве о расширении НАТО и вопросе членства в нем Украины. Его слова приводит ТАСС.

Лавров заявил о грубом ответе НАТО России
Фото: ReutersReuters

«Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение альянса и возможное участие в этом процессе Украины — это не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы», — подчеркнул министр иностранных дел.

НАТО изменит подход к России в новой стратегии

Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс планирует и дальше придерживаться позиции невмешательства в происходящее на Украине. По ее словам, эта позиция блока будет оставаться неизменной, поскольку НАТО не хочет становиться стороной конфликта.

Политика,Джулианн Смит,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,
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