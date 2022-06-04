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14 минут назад

В ЛДПР рассказали о курсе партии после смерти Жириновского

Газета.Ru

Зампредседателя Государственной Думы Борис Чернышов рассказал, что его ЛДПР сохранит курс лидера Владимира Жириновского после его смерти. Об этом сообщает «Дума ТВ».

Чернышов подчеркнул, что партия «не будет меняться в глубоком смысле этого слова».

«В чем Жириновский остался и всегда будет с ЛДПР? В своих прогнозах, в программе партии, в тех идеологических наработках, которыми мы всегда оперировали на выборах», — отметил депутат.

При этом член ЛДПР признал, что повторить лидерский стиль партийного вождя просто невозможно.

В России исчезнет одна партия

«Мы не строим второго Жириновского. Его второго такого не будет. Он один такой на миллионы людей», — сказал парламентарий.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля. В мае главой ЛДПР избрали Леонида Слуцкого.

Ранее в Москве выставили на продажу автомобиль Mercedes-Benz S-Class Pullman, который принадлежал Владимиру Жириновскому.

Политика,Видео,Борис Чернышов,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,
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