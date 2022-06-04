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21 минуту назад

В Совфеде объяснили приостановку переговоров с Украиной

Газета.Ru

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом были приостановлены из-за западных стран, которые убедили Украину, что она может победить на поле боя.

«После того как были достигнуты определенные успехи в переговорах с Турцией, после того как мы вывели свои вооруженные силы с территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, они вдруг посчитали, что они в этом конфликте могут победить», — сказал он «Ленте.ру».

Цеков объяснил, что западные политики «своим подстрекательством» вдохнули уверенность в руководство Украины, что они могут выиграть.

Сенатор считает, что переговоры возобновятся, когда украинские власти поймут, что «без переговоров они ни в каком виде страну спасти не смогут».

«Довести дело до мирного урегулирования, а не до полной капитуляции»

Ранее глава украинской делегации на переговорах с РФ, депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, что возобновление диалога с Москвой возможно при усилении поставок оружия со стороны Запада.

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