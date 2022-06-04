Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом были приостановлены из-за западных стран, которые убедили Украину, что она может победить на поле боя.
«После того как были достигнуты определенные успехи в переговорах с Турцией, после того как мы вывели свои вооруженные силы с территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, они вдруг посчитали, что они в этом конфликте могут победить», — сказал он «Ленте.ру».
Цеков объяснил, что западные политики «своим подстрекательством» вдохнули уверенность в руководство Украины, что они могут выиграть.
Сенатор считает, что переговоры возобновятся, когда украинские власти поймут, что «без переговоров они ни в каком виде страну спасти не смогут».
Ранее глава украинской делегации на переговорах с РФ, депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, что возобновление диалога с Москвой возможно при усилении поставок оружия со стороны Запада.