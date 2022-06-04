«После того как были достигнуты определенные успехи в переговорах с Турцией, после того как мы вывели свои вооруженные силы с территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, они вдруг посчитали, что они в этом конфликте могут победить», — сказал он «Ленте.ру».