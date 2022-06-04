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29 минут назад

Песков назвал бесполезным оспаривание введения санкций против супруги Навки

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал включение супруги Татьяны Навки в санкционный список Европейского союза. Напомним, Навка является чемпионкой Олимпийских игр 2006 года в танцах на льду.

Песков ответил на включение своей супруги в санкционный список
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за трендом, который задается в Вашингтоне. Оспаривать, как минимум сейчас, бесполезно. Там нет справедливого суда", - цитирует Пескова РИА "Новости".

3 мая Евросоюз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. В списки персональных санкций помимо супруги, также включены сын и дочь Дмитрия Пескова.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, ныне тренер Евгений Плющенко заявил, что представители России будут делать максимум возможного для защиты интересов отечественных спортсменов на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU). Конгресс организации, на котором состоятся выборы нового главы организации, пройдет с 6 по 10 июня на Пхукете. Пресс-конференция запланирована на последний день конгресса.

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