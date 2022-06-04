Песков ответил на включение своей супруги в санкционный список

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал включение супруги Татьяны Навки в санкционный список Европейского союза. Напомним, Навка является чемпионкой Олимпийских игр 2006 года в танцах на льду.

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"Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за трендом, который задается в Вашингтоне. Оспаривать, как минимум сейчас, бесполезно. Там нет справедливого суда", - цитирует Пескова РИА "Новости".

3 мая Евросоюз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. В списки персональных санкций помимо супруги, также включены сын и дочь Дмитрия Пескова.