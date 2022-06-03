В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
31 минуту назад

Раскрыты подробности о задержанном в Канаде российском самолете

Lenta.ru

Советник-посланник посольства России Владимир Проскуряков заявил, что власти Канады намерены удерживать российский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» как минимум до конца спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

Раскрыты подробности о задержанном в Канаде российском самолете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат раскрыл подробности о задержанном российском самолете в Канаде и заявил, что МИД страны отказался обсуждать этот вопрос. Предполагается, что Ан-124 «Руслан» удержат в Канаде до конца операции на Украине.

«Мы писали ноты, официальные обращения, с МИДом Канады общались неоднократно, но вот такой был результат», — подчеркнул Проскуряков.

По словам советника, после этого заявления МИД Канады компания-владелец самолета решила законсервировать его на стоянке в аэропорту Торонто и помогла экипажу вернуться в Россию в течение двух недель. Россияне не столкнулись с «дискриминацией или прессингом со стороны канадских властей».

«По последнему общению — около двух недель назад мы сверяли статус — самолет по сути запаркован и законсервирован», — добавил посланник посольства.

Аэропорт Торонто стал начислять штрафы за стоянку самолета, однако их следует оплачивать властям Канады, уверен Проскуряков. Задержав Ан-124 «Руслан», руководство страны нарушило «собственные трактовки санкционного законодательства, лишь бы для того, чтобы сделать российской фирме больнее».

1 апреля на Украине заочно арестовали российские самолеты «Руслан». Трем из них запретили вылет из Германии, одному — из Канады.

Политика,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители