Раскрыты подробности о задержанном в Канаде российском самолете

Советник-посланник посольства России Владимир Проскуряков заявил, что власти Канады намерены удерживать российский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» как минимум до конца спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

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Дипломат раскрыл подробности о задержанном российском самолете в Канаде и заявил, что МИД страны отказался обсуждать этот вопрос. Предполагается, что Ан-124 «Руслан» удержат в Канаде до конца операции на Украине.

«Мы писали ноты, официальные обращения, с МИДом Канады общались неоднократно, но вот такой был результат», — подчеркнул Проскуряков.

По словам советника, после этого заявления МИД Канады компания-владелец самолета решила законсервировать его на стоянке в аэропорту Торонто и помогла экипажу вернуться в Россию в течение двух недель. Россияне не столкнулись с «дискриминацией или прессингом со стороны канадских властей».

«По последнему общению — около двух недель назад мы сверяли статус — самолет по сути запаркован и законсервирован», — добавил посланник посольства.

Аэропорт Торонто стал начислять штрафы за стоянку самолета, однако их следует оплачивать властям Канады, уверен Проскуряков. Задержав Ан-124 «Руслан», руководство страны нарушило «собственные трактовки санкционного законодательства, лишь бы для того, чтобы сделать российской фирме больнее».